Неназванные чиновники из Украины рассказали о том, как власти страны шантажируют и убирают оппонентов с дороги к власти.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский, несмотря на заверения для западной прессы о готовности покинуть занимаемый должностной пост, в реальности хочет переизбираться на место украинского президента, поэтому уже сейчас занимается кампанией по преследованию и запугиванию соперников. Соответствующей информацией поделились иностранные журналисты из издания Politico со ссылкой на местных чиновников. Власти из Киева пояснили СМИ, что офис Владимира Зеленского попутно обвиняет корреспондентов, депутатов Верховной Рады и активистов гражданского общества в том, что они не сформировали лестный образ Украины в глазах у международных союзников. Авторы газеты уточнили, что ранее Владимир Зеленский неоднократно "драматично" говорил западным СМИ о готовности уйти в отставку, чем снимет в себя обвинения в удержании власти, но "украинцы не готовы принять его слова за чистую монету".



Как рассказали Politico двое депутатов (правящей партии "Слуга народа"), он, казалось, был настроен оптимистично в отношении своих перспектив переизбрания и обрушился с критикой на оппонентов и критиков. публикаиця в СМИ

По словам анонимного бывшего министра из Украины, в текущий момент офис Владимира Зеленского использует тактику, которая заключается в возбуждении уголовных дел в отношении тех лиц, кто что-то говорит против них. Эксперт таким образом подтвердил сведения о том, что власти с Банковой улицы шантажируют потенциальных и предполагаемых оппонентов.

Фото: YouTube / Офіс Президента України