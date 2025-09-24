Глава Украины полагает, что Вашингтон будет придерживаться принципа суверенитета Украины.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский после встречи с американским президентом-республиканцем Дональдом Трампом предположил, что лидер Белого дома больше не поддерживает идею территориального обмена между Украиной и Россией. С таким утверждением иностранный политик выступил в рамках интервью для американского телеканала Fox News. Общение со СМИ состоялось в ходе его рабочего визита в Нью-Йорк, куда он прибыл на Генеральную Ассамблею ООН. Отвечая на вопрос ведущего новостного выпуска о том, считает ли высокопоставленный гость, что Дональд Трамп изменил свою позицию по этому вопросу, Зеленский ответил "да, мне так кажется".

Важно, что сегодня у нас был хороший разговор с президентом Трампом, и, как мне кажется, он понимает, что, на сегодняшний день, мы не можем просто обменяться территориями. Владимир Зеленский, глава Украины

Напомним, что в апреле 2025 года Дональд Трамп заявил, что со стороны российского руководства не иметь претензий на "всю Украину" — это уже уступка для мирного урегулирования конфликт. На вопрос о том, должна ли Украина пойти на территориальные уступки, ранее Дональд Трамп указал, что это будет зависеть от территорий. Владимир Зеленский перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске объявлял общественности, что не пойдет на территориальные уступки. Но в конце августа политик признал, что Украина не сможет военным путем вернуть потерянные земли.

