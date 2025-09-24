Глава Украины напомнил о необходимости ориентироваться на безопасность.

Украина может провести президентские выборы в том случае, если в региональном конфликте с Москвой будет достигнут режим прекращение огня. С таким утверждением выступил лидер киевского режима Владимир Зеленский в интервью для американского телеканала Fox News. Иностранный чиновник выступил перед СМИ во время своего рабочего визита в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН.

Нам нужна безопасность для выборов. Даже если это трудно в соответствии с нашей конституцией, если будет прекращение огня, мы можем провести выборы. С поддержкой партнеров, конечно. Нам нужна безопасность. Владимир Зеленский, глава Украины

На украинской территории по причине введенного 24 февраля 2022 года и постоянно продлеваемого властями с Банковой улицы военного положения не проводятся ни парламентские, ни президентские выборы. Выборы в Верховную Раду (Законодательный орган страны) должны были пройти в конце октября 2023 года, а выборы главы государства - в марте 2024 года. Российский президент Владимир Путин неоднократно указывал на нелегитимность правления режима Владимира Зеленского после обозначенных сроков.

Фото и видео: YouTube / Fox News