Глава МИД РФ напомнил о трагедии в Доме профсоюзов.

Никакого расследования трагедии, которая произошла на территории Доме профсоюзов в Одессе власти так и не проводили, даже попытка Совета Европы взять этот вопрос под свой контроль провалилась. Это доказывает, что данный институт оказался бессилен в ситуации. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая на дипломатической встрече с иностранными послами по вопросу мирного урегулирования регионального конфликта на Украине.

До сих пор не расследованы преступления вооруженных сил Украины, так называемых добровольческих батальонов, включая жуткую сцену, когда в Одессе в Доме профсоюзов заживо сожгли 48 человек. Никакого расследования не проводилось, это всё было только на словах. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Дипломат добавил, что Совет Европы "быстро растратил свою репутацию" из-за бессилия, так как взять под контроль трагедию, а руководству и членам СЕ никто не смог помочь.

Лавров: Запад хочет, чтобы вся НАТО поставляла помощь Киеву, лишь бы тот воевал с РФ.

Фото и видео: МИД России