Глава МИД оценил попытки военного блока противостоять России.

Страны коллективного Запада пытаются заставить всех участников из НАТО подписаться под обязательной помощью киевского режима с целью того, чтобы Вооруженные силы Украины продолжали сражаться против Москвы любой ценой. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая на дипломатической встрече с иностранными послами по вопросу мирного урегулирования регионального конфликта. Он отметил, что руководство Североатлантического военного альянса уже сейчас планирует сделать из добровольческой поддержки ВСУ сделать обязательную.

Сейчас хотят заставить всех членов НАТО через жесткую палочную дисциплину подписаться под обязательное предоставление финансирования и вооружений киевскому режиму, лишь бы он продолжал воевать с РФ. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров прокомментировал статью Politico об изоляции России.

Фото и видео: МИД России