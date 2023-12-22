Лавров прокомментировал статью Politico об изоляции России

Глава МИД РФ считает, что фантазии Запада пойдут прахом.

Глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров в интервью журналистам "Известиий" прокомментировал размещенный в иностранном издании Politico сценарий изоляции России в ее государственных границах, а также отчуждения от страны постсоветского пространства фразой "мечтать не вредно". Пресса указала чиновнику на то, что американские СМИ опубликовали материал с возможными вариантами действий против Москвы. По словам дипломата, такой вариант действий считается "щедрым", а в целом в коллективном Западе существует много сценариев "деколонизации" страны. В МИД РФ подчеркнули, что фантазии на тему изоляции уже были развеяны по ветру в тот момент, когда проводились Игры будущего и Всемирный фестиваль молодежи.

Мечтать не вредно, как у нас в народе говорят. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров отказался "гадать" на тему возможного столкновения с НАТО.

Фото и видео: МИД России