Лавров отказался "гадать" на тему возможного столкновения с НАТО

Глава МИД РФ оценил опасность, которую несут в себе Часы Судного дня.

Глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров в интервью журналистам "Известиий" отказался "гадать" на тему возможного столкновения России и Североатлантического военного альянса. дипломат полагает, что задумка с "часами Судного дня" не является корректной и полезной, потому что из-за этого в общественном сознании нагнетается ажиотаж в тот момент, когда важно успокоиться и действовать разумно.

Не буду гадать на эту тему. Я вообще считаю, что это не очень корректная и полезная придумка с "часами Судного дня". В общественном сознании нагнетается ажиотаж в тот момент, когда нужно успокоиться и действовать разумно. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что "Бюллетень ученых-атомщиков" упоминал о том, что Часы Судного дня, символизирующие напряженность ситуации в мире и риск ядерного конфликта, в 2024 году оставили на отметке в 90 секунд до "ядерной полуночи", а стрелку переводить не стали. Впервые Часы Судного дня появились на обложке "Бюллетеня ученых-атомщиков" (The Bulletin of the Atomic Scientists) в 1947 году.

Фото и видео: МИД России