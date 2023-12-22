Глава МИД РФ считает, что у Парижа сейчас настали сложные времена.

Французский политический лидер Эммануэль Макрон своими официальными заявлениями о возможности отправки войск на территорию Украины пытается самопиариться. В МИД РФ подчеркнули, что внутри европейской страны дела складываются "неважные", поэтому население нужно отвлечь от существующих проблем. Соответствующее заявление в интервью журналистам из "Известий" сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров.

Мне кажется, что французская активность на этом "фронте" призвана исключительно делать пиар президенту в ситуации, когда "дома" у него неважные дела и нужно создать какой-то отвлекающий маневр в виде призывов "добивать Россию". Сергей Лавров, глава МИД РФ

Дипломат подчеркнул, что Париж оставался одной из сторон, которая гарантировала договоренность между бывшим украинским президентом Виктором Януковичем и оппозицией в 2014 году.Однако наутро это соглашение было растоптано, были захвачены все административные здания, а также вопреки созданию местного правительства национального единства для подготовки внеочередных выборов, на Украине было объявлено о формировании "правительства победителей".

Запад приглашает страны Глобального Юга к геноциду в Крыму.

Фото и видео: МИД России