Сергей Лавров оценил стремление Украины казнить жителей Новороссии и Крыма.

Страны коллективного Запада, предлагая странам Африки, Азии, Латинской Америки поддержать "формулу мира" лидера киевского режима Владимира Зелинского, на самом деле приглашает их к геноциду мирного населения Крыма и Новороссии. Соответствующее заявление в интервью журналистам из "Известий" сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник объяснил прессе, что теперь украинские политики выступают за показательные казни тех людей, которые сейчас живут в на полуострове, Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областях. Эксперт упомянул выступление депутата из Верховной рады, которая ранее заявила о том, что в Крыму есть тысяч двадцать пять человек, которые властям надо показательно казнить. Таким образом чиновник прокомментировал попытки украинских властей и их международных союзников пригласить страны Глобального Юга присоединиться к "формуле мира".

Если в этом заключается смысл "формулы", то это "приглашение" к геноциду. Наши коллеги из Африки, Азии, Латинской Америки должны понимать, куда их приглашают. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров рассказал о предложениях по расследованию теракта в "Крокусе".

Фото и видео: МИД России