Лавров рассказал о предложениях по расследованию теракта в "Крокусе"

Глава МИД РФ сообщили о готовности Минска помогать правоохранителям и спецслужбам из России по поводу расследования трагедии.

Глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров заявил в интервью журналистам "Известиий" о том, что ему неизвестно о предложениях о помощи Москве в проведении расследования теракта, произошедшего на территории подмосковного концертного зала "Крокус Сити Холл". Дипломат пояснил, что единственным исключением из этого вопроса является Белоруссия. Он напомнил о недавнем выступлении главы республики Александра Лукашенко. В нем политик упомянул о тесном сотрудничестве на постоянной основе белорусских и российских специальных служб, а также правоохранительных органов.

Он обсуждал, по его словам, эту ситуацию с президентом Владимиром Путиным. Они остаются в контакте. Украинская группировка стоит на границе с Белоруссией, постоянно проецируя угрозу безопасности этой стране. Запад тоже всячески стягивает войска поближе к границам и России, и Белоруссии. О каких-либо других предложениях о сотрудничестве мне неизвестно. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Руководитель внешнеполитического ведомства России заметил, что если по каналам спецслужб что-то и делалось, и передавалось в адрес Москвы, то "это осталось без объявления.

СМИ: Лавров рассмеялся после вопроса о заявлениях Макрона по Украине.

Фото и видео: МИД России