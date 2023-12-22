  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:55
135
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

СМИ: Лавров рассмеялся после вопроса о заявлениях Макрона по Украине

0 0

Глава МИД РФ не ответил на вопрос прессы в Анталье.

Российский министр по иностранным делам Сергей Лавров рассмеялся в ответ на просьбу иностранной журналистки прокомментировать заявление французского президента Эммануэля Макрона о возможной отправке войск НАТО на территорию Украины ради сражений на стороне армии киевского режима. Соответствующее обращение к гостю опубликовали в социальных сетях представители местного издания TRT World Now. Ролик был снят в Анталье, когда большая группа СМИ окружила высокопоставленного чиновника из РФ. Одна из корреспонденток спросила о том, что дипломат думает о позиции  Парижа.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассмеялся, когда его спросили о предложении президента Франции Эммануэля Макрона отправить войска НАТО в Украину.

телеканал TRT

Лавров прибыл в Турцию для участия в Антальском дипломатическом форуме.

Фото и видео: YouTube / TRT Afrika

Теги: мид, сергей лавров, франция, эмманюэль макрон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии