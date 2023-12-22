Лавров прибыл в Турцию для участия в Антальском дипломатическом форуме

Глава МИД РФ встретится с Хаканом Фиданом.

Российский министр по иностранным делам Сергей Лавров прибыл в Турцию, где чиновник примет участие в Антальском дипломатическом форуме. Самолет главы российской дипломатии приземлился на территории аэропорта Антальи. Ранее во время регулярного брифинга с журналистами официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова упоминала о том, то на полях данного мероприятия у главы МИД РФ запланированы контакты с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Москва ожидает, что партнеры обсудят широкий круг проблем, касающихся состояния и перспектив двустороннего взаимодействия в в торговле, энергетике, безопасности, банковской сфере, туризме. Дополнительно делегаты проработают график двусторонних контактов, намеченных на различных уровнях.

Также на полях форума Сергей Лавров проведет несколько двусторонних встреч. Он должен увидеться с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, министром иностранных дел Узбекистана Бахтиером Саидовым, главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым, королем Эсватини Мсвати III.

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Фото и видео: Telegram / Арзу Пашаева, ТАСС