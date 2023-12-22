  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 6:55
131
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Лавров прибыл в Турцию для участия в Антальском дипломатическом форуме

0 0

Глава МИД РФ встретится с Хаканом Фиданом.

Российский министр по иностранным делам Сергей Лавров прибыл в Турцию, где чиновник примет участие в Антальском дипломатическом форуме. Самолет главы российской дипломатии приземлился на территории аэропорта Антальи. Ранее во время регулярного брифинга с журналистами официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова упоминала о том, то на полях данного мероприятия у главы МИД РФ запланированы контакты с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Москва ожидает, что партнеры обсудят широкий круг проблем, касающихся состояния и перспектив двустороннего взаимодействия в в торговле, энергетике, безопасности, банковской сфере, туризме. Дополнительно делегаты проработают график двусторонних контактов, намеченных на различных уровнях.

Также на полях форума Сергей Лавров проведет несколько двусторонних встреч. Он должен увидеться с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, министром иностранных дел Узбекистана Бахтиером Саидовым, главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым, королем Эсватини Мсвати III. 

Лавров посетил Кубу, Венесуэлу и Бразилию: мнение экспертов.

Фото и видео: Telegram / Арзу Пашаева, ТАСС

Теги: анталия, мид, рабочая поездка, сергей лавров, турция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии