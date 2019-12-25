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МИД РФ: Запад не извлек уроки из своих "односторонних авантюр"
Сегодня, 12:52
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lesjasap

МИД РФ: Запад не извлек уроки из своих "односторонних авантюр"

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Сергей Вершинин прокомментировал действия США и НАТО, противоречащие Уставу ООН.

В МИД РФ заявили, что страны Запада не извлекли уроки из своих "односторонних авантюр". Об этом в рамках круглого стола в Совете Федерации о теме "75 лет Организации Объединенных Наций" сообщил  заместитель министра внешнеполитического ведомства Сергей Вершинин. Чиновник добавил, что на международной арене до сих пор ощущаются безответственные действия США и стран-участниц НАТО.

Можем ли мы говорить о том, что наши западные партнеры извлекли урок из этих односторонних авантюр? Думаю, ответ нет, потому что попытки повторить это продолжаются

Сергей Вершинин, замглавы МИД России

Эксперт уточнил, что ранее НАТО и Вашингтон открыто и неоднократно пренебрегали принципами Устава ООН. Он напомнил о бомбардировках Югославии в 1999 году, вторжении в Ирак в 2003 году, а также смещения с должности правителя Муаммара Каддафи в 2011 году. В МИД России считают, что внешнеполитические безответственные действия США на сегодняшний день направлены на Ближний ВОсток и Северную Африку.

Лавров заявил, что БРИКС будет отстаивать справедливый миропорядок.

Фото: Piter.tv

Теги: мид, сергей вершинин, совет федерации
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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