В Петербурге изъяли почти 38 га земли для строительства и реконструкции дорог

В 2025 году городские власти приняли 24 решения об изъятии 145 земельных участков. Большая часть территорий не имеет застройки.

В Санкт-Петербурге в 2025 году для реализации дорожных проектов изъяли 145 земельных участков общей площадью 37,9 га. Территории предназначены для строительства и реконструкции автомобильных дорог. Об этом сообщила председатель комитета по градостроительству и архитектуре Юлия Киселева на заседании градостроительной комиссии Законодательного собрания, передает "Деловой Петербург".

Всего город принял 24 решения об изъятии земли. Из общего числа участков 108 общей площадью 25,2 га планируется сформировать путем раздела существующих наделов. Еще 37 участков площадью 12,7 га изымут полностью.

Большая часть территорий не имеет застройки. К этой категории относятся 106 участков, или 73,7 % от общего количества. На остальных 39 участках, составляющих 26,3 %, расположены здания и сооружения.

Более 356 тыс. кв. м изъятых земель относятся к зоне транспортной инфраструктуры. На производственные территории приходится около 6 тыс. кв. м, на сельскохозяйственные земли — 5,9 тыс. кв. м, а на зеленые насаждения специального назначения — 5,6 тыс. кв. м.

Также под изъятие попали общественно-деловые территории площадью 1,9 тыс. кв. м, участки инженерной инфраструктуры — 1,3 тыс. кв. м, а также земли под жилую застройку.

Кроме того, в КГА сообщили о двух решениях об изъятии участков в Курортном районе. Они необходимы для реконструкции и сноса многоквартирных домов, признанных аварийными.

В ГД предложили разрешить регистрироваться в апартаментах по месту пребывания.

Фото: Piter.tv