Представительница МИД России выступила на форуме молодых дипломатов стран-участниц БРИКС.

Мария Захарова заявила об открытой цензуре со стороны Twitter и Facebook. Об этом официальный представитель МИД России рассказала во время выступления на пятом форуме молодых дипломатов стран БРИКС. Чиновница отметила, что Москва считает одной из основных цифровых опасностей для общества монополизацию онлайн-пространства. Также угроза возникает из-за доминирования исключительно западных корпораций в отрасли.

Мы это наблюдаем в нашей работе на ежедневной основе, видим и открытую цензуру со стороны того же Twitter, Facebook, когда на российские СМИ без суда и следствия навешивают ярлыки якобы ненадежности, исключают из поиска, блокируют, удаляют аккаунты Мария Захарова, официальный представитель МИД России

По словам чиновницы, Москва видит"охоту на ведьм". Она привела в пример ситуацию, когда несогласных с политикой Вашингтона называют российскими ботами или троллями. По мнению Захаровой, таким образом США пытаются лишить человека право на озвучивание собственной позиции.

Лавров заявил, что БРИКС будет отстаивать справедливый миропорядок.

Фото: МИД России