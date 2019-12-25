Он отметил, что РФ продолжает диалог на равных с партнёрами из Африки, Латинской Америки и Евразии.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва ответит на хамство Запада. По его мнению, европейские страны и США вводят против РФ санкции, исходя из презумпции виновности России. Он подчеркнул, что эти государства не хотят обсуждать проблемные вопросы. В пример он привёл ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным.

Заявление Лавров сделал в интервью хорватской газете "Вечерний лист". Он отметил, что никаких доказательств виновности России не приводятся.

Все традиционно остается на уровне инсинуаций в формате highly likely. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Он назвал высокомерным отказ Берлина давать ответ российской Генеральной прокуратуре по делу Навального. Лавров подчеркнул, что это прямое нарушение Европейской конвенции от 1959 года.

Глава российского МИДа отметил, что РФ продолжает диалог на равных с партнёрами из Африки, Латинской Америки и Евразии. Это союзники по ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, БРИКС и ШОС.

Лавров подчеркнул, что некоторые европейские страны "забыли, что такое дипломатия".

Ранее Лавров прокомментировал санкции Евросоюза из-за инцидента с Навальным.

Фото: vk.com / МИД РФ