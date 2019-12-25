По словам Захаровой, европейские страны сейчас — эпицентр распространения коронавируса.

В МИДе посоветовали россиянам не ездить за рубеж. С заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.

По её словам, эпидемиологическая ситуация в мире серьёзно ухудшается, во многих странах не хватает мест в больницах.

Итоги последних двух месяцев, к сожалению, показывают, что сбываются худшие прогнозы. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Министерство иностранных дел России рекомендует гражданам отказаться от необязательных поездок в другие страны. По словам Захаровой, европейские страны сейчас — эпицентр распространения коронавируса.

Ранее МИД назвал Африку одним из приоритетов внешней политики России.

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