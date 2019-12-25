МИД назвал Африку одним из приоритетов внешней политики России

Михаил Богданов выступил на Российско-Африканском общественном форуме.

МИД РФ назвал Африку одним из приоритетов внешней политики России. Об этом на выступлении в рамках второго Российско-Африканского общественного форума сообщил заместитель главы ведомства Михаил Богданов. Он уточнил, что дипломаты ведут работы по приданию взаимодействию между странами комплексного и системного характера.

Сегодня Африка уверенно движется по пути политического, социально-экономического и научно-технического развития. Ощутимее становится осознание африканцами собственной уникальной и самобытной культурной идентичности. Отношения России со странами Африки имеют долгую историю и строятся на принципах сотрудничества и взаимного доверия Михаил Богданов, замминистра МИД России

Дипломат подчеркнул, что РФ и Африки объединены общими подходами к решению мировых проблем на коллективных началах при координирующей роли ООН. Богданов рассказал, что успех проведения саммита Россия-Африка дал мощный импульс развитию отношений между сторонами. В африканском регионе фиксируются в общественном пространстве настрой на расширение партнерства с Москвой.

Захарова: информации о пострадавших россиянах в ходе теракта в Вене нет.

Фото: Pixabay.com