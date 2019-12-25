Захарова: информации о пострадавших россиянах в ходе теракта в Вене нет

В МИД прокомментировал имеющиеся данные о пострадавших в Австрии.

Мария Захарова заявила о том, что информации о пострадавших россиянах в ходе теракта в Вене на данный момент нет. Об этом официальный представитель МИД России сообщила в интервью телеканалу "Россия-24". По сведениям чиновницы, российские дипломаты не располагают данными о наличии граждан РФ в списке раненых в столице Австрии.

На этот момент, мы буквально только что были на связи с нашим послом в Австрии, пока у нас нет информации о наличии среди пострадавших российских граждан Мария Захарова, официальный представитель МИД Австрии

СМИ: число пострадавших в результате стрельбы в Вене возросло до 17.

Фото: МИД России