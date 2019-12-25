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Захарова: информации о пострадавших россиянах в ходе теракта в Вене нет
Сегодня, 12:09
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lesjasap

Захарова: информации о пострадавших россиянах в ходе теракта в Вене нет

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В МИД прокомментировал имеющиеся данные о пострадавших в Австрии.

Мария Захарова заявила о том, что информации о пострадавших россиянах в ходе теракта в Вене на данный момент нет. Об этом официальный представитель МИД России сообщила в интервью телеканалу "Россия-24". По сведениям чиновницы, российские дипломаты не располагают данными о наличии граждан РФ в списке раненых в столице Австрии.

На этот момент, мы буквально только что были на связи с нашим послом в Австрии, пока у нас нет информации о наличии среди пострадавших российских граждан

Мария Захарова, официальный представитель МИД Австрии

СМИ: число пострадавших в результате стрельбы в Вене возросло до 17.

Фото: МИД России

Теги: вена, мария захарова, мид
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Терроризм, Новости России, Мировые новости,

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