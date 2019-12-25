Также известно о четырех жертвах: трех гражданских и одном террористе.

Австрийские СМИ: число пострадавших в результате стрельбы в Вене возросло до 17 человек. Об этом первым рассказал местный телеканал ORF. Ранее поступала информация о 15 раненых. На данный момент власти столицы приняли решение об отмене занятий в школах. Это сделано в целях обеспечения безопасности.

Напомним, что теракт в Вене произошел сразу в шести местах вечером 2 ноября. Полиция Австрии подтвердила информацию о трех погибших гражданских лицах. Также скончался один из преступников. В списке пострадавших значится полицейский. В МВД добавили, что преступники оказались хорошо вооружены. Населению города рекомендовали не посещать общественные места и транспорт на время поисков террористов.

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