Михаэль Людвиг рассказал о раненых в центре Вены после серии терактов.

В Вене при стрельбе пострадали 15 человек. Об этом в эфире местного телеканала ORF-2 сообщил мэр города Михаэль Людвиг. Чиновник уточнил, что вечером 2 ноября в столице произошла серия нападений на различные объекты. Одного из стрелков получилось нейтрализовать.

Госпитализированы 15 человек, семеро из них получили серьезные ранения Михаэль Людвиг, мэр города

В МВД Австрии рассказали, что стрельбу устроили несколько хорошо вооруженных человек. Глава полиции Карл Нехаммер призвал жителей столицы избегать появления общественных местах и транспорте. Он заявил, что хорошим решением будет не распространять фотографии и видео с работой спецслужб. В городе ведется операция по розыску и поимке преступников.

Курц: устроившие теракт в Вене преступники были хорошо подготовлены.

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