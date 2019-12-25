В Вене при стрельбе пострадали 15 человек. Об этом в эфире местного телеканала ORF-2 сообщил мэр города Михаэль Людвиг. Чиновник уточнил, что вечером 2 ноября в столице произошла серия нападений на различные объекты. Одного из стрелков получилось нейтрализовать.
Госпитализированы 15 человек, семеро из них получили серьезные ранения
Михаэль Людвиг, мэр города
В МВД Австрии рассказали, что стрельбу устроили несколько хорошо вооруженных человек. Глава полиции Карл Нехаммер призвал жителей столицы избегать появления общественных местах и транспорте. Он заявил, что хорошим решением будет не распространять фотографии и видео с работой спецслужб. В городе ведется операция по розыску и поимке преступников.
Курц: устроившие теракт в Вене преступники были хорошо подготовлены.
Фото: Pixabay.com
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