Михаэль Людвиг рассказал о количестве жертв нападений в центре Вены.

Число жертв теракта в Вене увеличилось до двух человек. На данный момент известно, что жертвами теракта стали мужчина и женщина. Об этом сообщил местным журналистам с телеканала ORF-2 мэр столицы Австрии Михаэль Людвиг.

После убитого мужчины еще одна женщина умерла от полученного ранения Михаэль Людвиг, мэр Вены

Напомним, что серия нападений в центре Вены произошла около 20 часов по местному времени (22 часов по московскому времени). Сначала огонь был открыт по улице Сайтенштеттенгассе около синагоги. Именно этот объект стал первой целью атакующих. В общей сложности на данный момент полиции известно о шести местах нападений. Телевидение Австрии показало кадры с задержанием преступников, но позже глава МВД Карл Нехаммер не подтвердил информацию, заявив, что террористов по-прежнему ищут.

Появилось видео нападения террористов в Вене.

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