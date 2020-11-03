Преступники атаковали шесть объектов в центре столицы Австрии.

Появилось видео нападения террористов в Вене. В социальных сетях распространились ролики, на которых зафиксированы момент атаки преступников в центре столицы Австрии. На кадрах видно, что мужчина в белой одежде бежит по улице, стреляя из автомата. Еще на одной видеозаписи заснята перестрелка с представителями правоохранительных органов, на третьем - убегающие люди.

Напомним, что в Вене в понедельник группа неизвестных совершила серию нападений со стрельбой. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что власти страны считают произошедшее терактом. По предварительной информации два человека скончались, пострадавшими считаются не менее 14 человек. Половина из них получила серьезные повреждения, они госпитализированы. Одного преступника удалось нейтрализовать, остальные члены группировки разыскиваются.

Власти столицы посоветовали жителям Вены оставаться дома, так как операция по поиску террористов продолжается. Канцлер призвал утром при выходе из дома ознакомиться с последними новостями по поводу произошедшего.

Kurier: около 50 человек турецкого происхождения напали на церковь в Вене.

Видео: TG / Лентач