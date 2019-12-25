Kurier: около 50 человек турецкого происхождения напали на церковь в Вене

СМИ Австрии рассказали об атаке на католическую церковь в столице.

Около 50 молодых людей турецкого происхождения ворвались в католическую церковь Святого Антония Падуанского в районе Вены Фаворитен. Об этом сообщили местные журналисты из издания Kurier, ссылающиеся на полицию. Неизвестные смогли проникнуть в храм для того, чтобы устроить там дебош. Злоумышленники кричали "Аллах Акбар", ногами пинали исповедальню и лавку. Заместителю настоятеля религиозного учреждения пришлось обратиться за помощью в правоохранительные органы, но атакующие скрылись до момента приезда представителей закона. Сам инцидент попал на видео.

Мы будем защищать христианское сообщество всеми нашими силами. Я незамедлительно дал указание генеральному комиссару по общественной безопасности уведомить все полицейские участки о текущих событиях и усилить контроль над общественным пространством, особенно в районе Фаворитен Карл Нехаммер, министр внутренних дел Австрии

В земельном ведомстве по охране Конституции Австрии считают, что нападение организовано представителями турецких исламистов. Эта группа в течение нескольких месяцев привлекала внимание полиции. На данный момент правоохранителям удалось установить личности десяти человек. Ранее они оказались замешаны в нарушении общественного порядка.

Канцлер Австрии призвал не закрывать границы между странами Евросоюза.

Фото: Pixabay.com