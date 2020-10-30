Себастьян Курц призвал не вводить запрет на перемещение по ЕС.

Канцлер Австрии призвал не закрывать границы между странами Евросоюза. Об этом Себастьян Курц заявил на неформальном саммите ЕС, проведенного в формате видеоконференции. Иностранец уверен, что правительствам стран необходимо сделать все возможное, чтобы избежать закрытия внутренних границ на период второй волны пандемии коронавируса. Слова политика приводят журналисты Австрийского агентства по печати.

Границы в Европе надо оставить открытыми Себастьян Курц, канцлер Австрии

Политик напомнил, что границы Евросоюза пришлось закрывать во время первой волны распространения COVID-19 весной 2020 года. По словам Курца, сейчас ситуация в регионе напоминает ту, что была весной. Он добавил, что разница в развитии событий идет в одну или максимум две недели.

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Видео: YT / EU27