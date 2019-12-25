Австрия заявила о провале распределения мигрантов в Евросоюзе

Себастьян Курц считает, что Европа не справилась с приемом беженцев, просящих убежища.

Австрия заявила о провале программы распределения мигрантов в Евросоюзе. Об этом сообщили журналисты с портала France 24 со ссылкой на интервью канцлера страны Себастьяна Курца, который тот дал AFP.

Мы выяснили, что распределение мигрантов в Европе не удалось, и многие государства его отвергают Себастьян Курц, канцлер Австрии

Чиновник отметил, что говорит о попытках ввести в странах ЕС обязательные квоты на количество просящих убежище. Эту инициативу отклонили многие государства Восточной и Центральной Европы.

Напомним, что миграционный кризис в Европе зафиксирован с 2015 года. За следующие три года Австрия получили более 150 тысяч заявлений о предоставлении убежища. Это количество составляет 2% от общей численности населения планеты.

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