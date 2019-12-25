Под стражу заключен Мурад Венский.

В Австрии арестовали объявившего кровную месть Кадырову чеченца. Об этом сообщили журналисты издания "Кавказ. Реалии" со ссылкой на родственников блогера Мурада Асламханова. Мужчина известен под псевдонимом Мурад Венский.

На данный момент известно, что вместе с блогером задержан его 29-летний брат по имени Мухарбек. Молодых людей обвинили в незаконном ношении оружия. Их вызвали на допрос, после чего отпустили. Затем полиция провела обыски в домах братьев. В результате оба чеченца оказались заключены под стражу.

Мурада Венского подозревают в угрозе убийством родственникам Кадырова, а также его ближайшего окружения. Заявления были сделаны в блоге чеченца. Угрозы поступили в адрес члена парламента Чечни Магомеда Даудова, вице-премьера Абузайда Висмурадова.

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