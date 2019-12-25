Депутат Госдумы от Чечни обратится в ГП после скандала в Калининграде

Он отметил, что мусульманское сообщество России возмущено поступком данных граждан.

Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев обратится в Государственную думу после скандала в Калининграде, где кавказцы помыли обувь в святом православном источнике. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Он заявил, что хочет обратиться в Генпрокуратуру с заявлением о разжигании межнациональной розни из-за ряда публикаций в медиа в связи с этой темой. Парламентарий считает, что данные материалы очерняют чеченцев. По его словам, чеченцы не участвовали в инциденте в Калининграде.

Саралиев отметил, что мусульманское сообщество России возмущено поступком данных граждан.

Ранее Кадыров не признал помывших в источнике при храме обувь чеченцами.