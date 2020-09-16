Он признал, что человек может совершить проступок до глупости.

Глава Чечни Рамзан Кадыров не признал помывших в источнике при храме обувь чеченцами. Так он прокомментировал видеоролик, на котором запечатлено, как некоторые молодые люди моют обувь в источнике рядом с православным храмом в Калининграде. Мнением Кадыров поделился в своём телеграм-канале.

Он заявил, что данный поступок молодых людей говорит о цинизме молодых людей и отсутствии у них нравственности. Он отказался признавать их чеченцами, так как к такому выводу пришла инициированная им проверка.

Ребята вовсе не чеченцы. Но и это не имеет значения. Рамзан Кадыров, глава Чечни

По его словам, о нарушителе закона или порядка не следует говорить как о представителе национальности, так как он не действует в интересах своего народа.

Кадыров признал, что человек может совершить проступок до глупости, но если он сделал это преднамеренно, то "он нелюдь без религии и национальности". Поэтому он должен быть наказан в соответствии с законом.

Ранее в Чечне сообщили о готовящихся на Западе провокациях с маской Кадырова.

Видео: YouTube / Обзорные Видео