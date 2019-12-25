В Чечне сообщили о готовящихся на Западе провокациях с маской Кадырова

Маску изготовили в европейских лабораториях с применением новейших технологий.

В Чечне сообщили о готовящихся на Западе провокациях с маской главы региона Рамзана Кадырова. Об этом на своей странице в Twitter сообщил ЧГТРК "Грозный" со ссылкой на аккаунт eldit_net в Instagram.

Отмечается, что маску изготовили в европейских лабораториях с применением новейших технологий. Журналисты утверждают, что провокационная операция будет носить имя "Двойник". Сейчас идёт завершающая стадия подготовки, организаторы выбирают исполнителей.

Ранее Кадыров ответил на обвинения в нарушении прав человека в Чечне.