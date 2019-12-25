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В Чечне сообщили о готовящихся на Западе провокациях с маской Кадырова
Сегодня, 9:51
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matveyvn

В Чечне сообщили о готовящихся на Западе провокациях с маской Кадырова

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Маску изготовили в европейских лабораториях с применением новейших технологий.

В Чечне сообщили о готовящихся на Западе провокациях с маской главы региона Рамзана Кадырова. Об этом на своей странице в Twitter сообщил ЧГТРК "Грозный" со ссылкой на аккаунт eldit_net в Instagram.

Отмечается, что маску изготовили в европейских лабораториях с применением новейших технологий. Журналисты утверждают, что провокационная операция будет носить имя "Двойник". Сейчас идёт завершающая стадия подготовки, организаторы выбирают исполнителей.

Ранее Кадыров ответил на обвинения в нарушении прав человека в Чечне.

Теги: кадыров, провокации, чечня
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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