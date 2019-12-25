Рамзан Кадыров ответил на обвинения в нарушении прав человека в Чечне. Слова главы республики приводит агентство ТАСС.
Он заявил, что уничтожение боевиков и окончание войны говорит о том, что в Чечне соблюдаются права человека.
Кадыров добавил, что он преуспел в борьбе с терроризмом в то время, когда США не погут победить его на Ближнем Востоке.
Мирно живем, развиваемся. 1,5 миллиона населения спокойно живет, и чувствуем себя как дома.
Рамзан Кадыров, глава Чечни
Он считает, что достоин Нобелевской премии мира.
Ранее Кадыров заявил, что чеченцы хотят попасть под санкции США.
Фото: pixabay.com
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