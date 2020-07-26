Кадыров: чеченцы хотят попасть под санкции США

Недавно Кадырова и его семью внесли в черный список Соединенных Штатов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как чеченцы хотят попасть под санкции США. Об этом он заявил в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия 1".

Глава Чечни отметил, что чеченцы готовы попасть в санкционный список из-за солидарности с ним. По словам Кадырова, местных жителей невозможно напугать какими-то санкциями. Руководитель республики добавил, что просит, "чтобы они каждый день тысячу санкций придумали" против него.

Напомним, что 20 июля Госдепартамент США внес Кадырова и его семью в черный список. Главу Чечни обвинили в нарушениях прав человека в республике. Госсекретарь США Майк Помпео посчитал, что Кадыров использовал пандемию коронавируса для оправдания своих незаконных действий.

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Видео: Al Jazeera English, BBC News