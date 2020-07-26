В эфире радиостанции «Говорит Москва» он напомнил основные симптомы гриппа.

Стало известно, чем COVID-19 отличается от гриппа. Об этом сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

Специалист подчеркнул, что в первую очередь при коронавирусе пропадают обоняние и чувство вкуса. Грипп же сопровождается высокой температурой. Это одна из отличительных черт. Однако, COVID-19 до конца еще не изучен, поэтому рано говорить об определенном протекании болезни. Тяжельников подчеркнул, что есть примеры бессимптомных пациентов с достаточно серьезным поражением легких. Именно поэтому он считает, что сравнивать коронавирус с гриппом не совсем корректно.

Ранее мы сообщили, что Путин планирует усилить ВМФ России гиперзвуковым оружием.

Видео: Dr. Eric Berg