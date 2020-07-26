Путин планирует усилить ВМФ России гиперзвуковым оружием

Так глава государства намерен повысить боевые возможности флота.

Путин рассказал о планах усилить ВМФ России гиперзвуковым оружием. Об этом он заявил на параде в День Военно-морского флота.

В воскресенье, 26 июля состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Военно-морского флота. В рамках празднования Дня ВМФ, президент России Владимир Путин выступил перед россиянами. Он сообщил, что благодаря внедрению передовых цифровых технологий и самых эффективных средств обороны будут улучшены боевые возможности российского флота.

Уникальные преимущества и повышение боевых возможностей флота будут достигаться за счет широкого внедрения передовых цифровых технологий, не имеющих аналогов в мире гиперзвуковых ударных комплексов, беспилотных подводных аппаратов, за счет самых эффективных средств обороны. - Владимир Путин, президент РФ

Глава государства отметил слаженную работу военных и выполнение самых сложных задач. Также Путин напомнил, что Военно-морской флот "более трех веком стоит на страже суверенитета родной страны, твердо отстаивает её интересы".

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Видео: kremlin.ru