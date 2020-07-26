Киев: Россия не сможет "нормализовать оккупацию Крыма"

Глава внешнеполитического ведомства заверил, что Москва уже потеряла все шансы.

В Киеве уверены, что Россия не сможет "нормализовать оккупацию Крыма". Об этом заявил МИД Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

По его словам, в Крыму регулярно нарушаются права человека. Милитаризация Крыма требует усиления давления на Кремль. Кулеба поблагодарил американских коллег, которые подтвердили политику непризнания полуострова в составе России. Как сообщил украинский МИД, Вашингтон направил Москве "четкий сигнал": основанная на "военной силе оккупация" временна и однажды закончится.

Накануне замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова отметила, что стратегия "деоккупации" Крыма почти разработана. Однако, пока Киев не придает огласке содержание документа.

Ранее мы сообщили, что Минфин прокомментировал идею резкого роста цен на алкоголь и табак.

Видео: kremlin.ru