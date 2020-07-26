Минфин прокомментировал идею резкого роста цен на алкоголь и табак

Никаких изменений в законодательство не готовится

В министерстве финансов прокомментировали идею резкого роста цен на алкоголь и табак. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Изначально с идеей выступил член Общественной палаты, глава федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев. Он предложил взымать 30% с прибыли при продаже указанных товаров. Полученные деньги Хамзаев предложил направить в региональные бюджеты на развитие здравоохранения. Письмо с инициативой было направлено премьер-министру Михаилу Мишустину.

По оценкам "Трезвой России", страна теряет очень много средств из-за злоупотребления алкоголем и табаком – порядка 5% ВВП. Кроме того, основная социальная нагрузка ложиться на государство.

Ранее мы сообщили, что миллиардеры нашли альтернативу доллару.