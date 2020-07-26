Речь идет о золоте, которое богатейшие семьи на Западе начали скупать ещё весной.

Миллиардеры нашли альтернативу доллару. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на свои источники.

Стоимость драгоценного металла с поставкой в Нью-Йорке выросла до 1901,3 доллара за тройскую унцию. Это стало рекордом за продолжительный период времени. Многие инвесторы уверены, что желтый металл становится привлекательной инвестицией. Особенно в условиях нестабильной экономической ситуации на фоне пандемии коронавируса. Таким образом, золото стало прямым конкурентом доллара. Обладатели желтого металла оказались на шаг впереди своих конкурентов.

Bloomberg пишет о том, что фонды и инвесторы с большими кошельками продолжают отдавать предпочтение золоту, несмотря на положительные показатели американского рынка акций. Эксперты полагают, что это могло бы отвлечь их от желтого металла, но они считают неправильным тратить деньги на ненадежные инвестиции.

Ранее мы сообщили, что в Перми местные жители совместно спасли тонувшую в Каме женщину.