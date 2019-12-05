Очевидцы поделились кадрами с места происшествия в социальных сетях.

В Перми местные жители совместно спасли тонувшую в Каме женщину.

Об инциденте стало известно в субботу 25 июля на набережной реки. Местные жители рассказали, что 32-летняя женщина бросилась в воду. Она долгое время плыла в сторону середины реки. В какой-то момент жительница Перми начала тонуть.

Очевидцы забили тревогу. Следом за ней в воду бросился мужчина. Остальные свидетели выстроились в цепочку, чтобы помочь мужчине достать женщину из воды по скользкому склону набережной.

Началось все с того, что внизу на набережной кто-то крикнул "помогите", я был с женой и своей младшей сестрой. Мы решили остановиться и посмотреть, что происходит. В общем ничего сначала не было видно, люди просто стояли и смотрели куда-то. Потом мы заметили, что кто-то плывет в сторону середины реки, но не было понятно, что кто-то тонет и кому-то плохо. - Илья Демин, очевидец

На видеозаписи видно, что в цепочку выстроились порядка 30 человек. Женщину удалось спасти. Сейчас она находится под наблюдением врачей.

Ранее мы сообщили, что ДНР переходит к полному бессрочному прекращению огня.