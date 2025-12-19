В Перми уличили подростка и его подельника в установке и обслуживании мошеннических узлов связи

Полицейские изъяли три сим-бокса, более 3200 сим-карт разных операторов, антенны, компьютеры и специализированные устройства.

В Перми сотрудники полиции уличили подростка и его подельника в установке и обслуживании мошеннических узлов связи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным следствия, в декабре 2025 года полицейские провели обыск в одной из квартир Индустриального района. Они изъяли три сим-бокса, более 3200 сим-карт разных операторов, антенны, компьютеры и специализированные устройства. Сообщается, что несовершеннолетний подозреваемый откликнулся на предложение от анонимного куратора о подработке. Он должен был установить в арендованных квартирах оборудование и заниматься его администрированием. Подросток привлек к незаконной деятельности своего знакомого.

Злоумышленник получил оборудование от теневого куратора и передал соучастнику, который, в свою очередь, занимался обеспечением бесперебойной работы сим-боксов, установкой и заменой сим-карт. Для конспирации незаконной деятельности организатор еженедельно арендовал разные квартиры. Возбуждено уголовное дело.

Видео: ГУ МВД России по Пермскому краю