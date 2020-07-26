ДНР переходит к полному бессрочному прекращению огня

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики переходит к полному бессрочному прекращению огня. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на начальника ведомства Дениса Синенкова.
В 00:01 часов 27 июля 2020 года запрещено использование любого вооружения, включая стрелковое оружие. Синенков подчеркнул, что данное требование должны выполнять все военнослужащие Народной милиции. Запрещаются наступательные и диверсионные действия, ведение огня, в том числе и снайперского, а также размещение вооружения в населенных пунктах. Кроме того, вводится ответственность за нарушение режима прекращения огня.
Ранее мы сообщили, что семь человек ранены в результате наезда машины на толпу в Берлине.
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