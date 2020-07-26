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ДНР переходит к полному бессрочному прекращению огня

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Это произойдет за счет достигнутых 22 июля договоренностей на переговорах контактной группы в Минске.

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики переходит к полному бессрочному прекращению огня. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на начальника ведомства Дениса Синенкова.

В 00:01 часов 27 июля 2020 года запрещено использование любого вооружения, включая стрелковое оружие. Синенков подчеркнул, что данное требование должны выполнять все военнослужащие Народной милиции. Запрещаются наступательные и диверсионные действия, ведение огня, в том числе и снайперского, а также размещение вооружения в населенных пунктах. Кроме того, вводится ответственность за нарушение режима прекращения огня.

Ранее мы сообщили, что семь человек ранены в результате наезда машины на толпу в Берлине.

Видео: Сладков плюс

Теги: днр, донбасс перемирие, минск, минские договоренности, прекращение огня
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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