На место ДТП прибыли 60 сотрудников пожарной службы и спасательные вертолеты.

Семь человек ранены в результате наезда машины на толпу в Берлине. Об этом сообщают пожарные в Twitter.

Инцидент произошел несколько часов назад. В районе Шарлоттенбург, недалеко от Харденбергплатц машина съехала с дороги и выехала на тротуар. Полиция утверждает, что пострадали семь немцев, трое из них доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Водитель автомобиля был задержан на месте ДТП. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о привлечении злоумышленника к уголовной ответственности.

Полиция Берлина уточняет, что у них нет оснований думать, что наезд был совершен из политических или религиозных побуждений.

Ранее мы сообщили, что во Вьетнаме произошло страшное ДТП с туристическим автобусом.

Видео: WELT