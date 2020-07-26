Семь человек ранены в результате наезда машины на толпу в Берлине. Об этом сообщают пожарные в Twitter.
Инцидент произошел несколько часов назад. В районе Шарлоттенбург, недалеко от Харденбергплатц машина съехала с дороги и выехала на тротуар. Полиция утверждает, что пострадали семь немцев, трое из них доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Водитель автомобиля был задержан на месте ДТП. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о привлечении злоумышленника к уголовной ответственности.
Полиция Берлина уточняет, что у них нет оснований думать, что наезд был совершен из политических или религиозных побуждений.
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Видео: WELT
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