На момент аварии в автобусе находились около 40 человек.

Во Вьетнаме произошло страшное ДТП с туристическим автобусом. Об этом сообщает издание VnExpress.

О происшествии стало известно в воскресенье в 09:53 утра по местному времени (05:53 мск). Авария произошла в районе Бо-Трач. Туристический автобус направлялся к известным пещерам для празднования 30-летия выпускного. На маршруте он выехал с дороги и опрокинулся в центральной провинции Вьетнама Куанг Бин. По предварительным данным, водитель потерял контроль на повороте и не справился с управлением.

В результате ДТП погибли по меньшей мере девять человек. Еще 10 пассажиров получили ранения. На место прибыла скорая и полицейские. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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