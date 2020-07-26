Возбуждены уголовные дела по статьям "Хулиганство" и "Разбой".

В Москве задержали более 30 участников массовых драк. Об этом сообщили в столичном ГУ МВД России.

В ведомстве отметили, что это общее количество задержанных за два дня – с 23 по 24 июля. Задержанным запретят въезд в Россию на пять лет. В правоохранительных органах заявили о готовности быстро реагировать на подобного рода происшествия и принимать "все необходимые меры по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан".

Накануне стало известно о столкновениях, в результате которых злоумышленники разбили стекло магазина. Также в Западном административном округе столицы преступники разбили окна автомойки и кафе.

Ранее мы сообщили, что скончалась автор знаменитого манифеста против перестройки Нина Андреева.

Видео: Сергей Шумаков