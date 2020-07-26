Речь идет о нашумевшей статье "Не могу поступаться принципами" в газете "Советская Россия".

Скончалась автор знаменитого манифеста против перестройки Нина Андреева. Об этом сообщается на сайте незарегистрированной Всесоюзной Коммунистической партии большевиков.

Нина Андреева умерла на 82-году жизни. Она известна своим открытым письмом, которое было опубликовано в "Советской России" в 1988 году. В нем она критиковала перестройку. Позднее письмо стало всенародно известным. Его назвали "попыткой перечеркнуть решения февральского пленума ЦК".

Перестало биться сердце пламенного патриота советской Родины, прозорливого политика, несгибаемого большевика, борца против оппортунизма в коммунистическом движении во всех его проявлениях. - сообщение Всесоюзной Коммунистической партии большевиков

Автор нашумевшей статьи проживала в Ленинграде. Окончила Ленинградский технологический институт, защитила диссертацию и получила степень кандидата технических наук. Затем она стала преподавателем. В 1989 году Андреева стала руководителем Всесоюзного общества "Единство – за ленинизм и коммунистические идеалы". После возглавила Большевистскую платформу в КПСС и Организационный комитет по созыву XXIX Чрезвычайного съезда КПСС.

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