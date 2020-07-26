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Песков отверг инициативу Помпео об участии РФ в альянсе против Китая

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Представитель Кремля ответил, что Россия никогда не дружит против кого-то и не принимает участие в подобных альянсах.

В Кремле отреагировали на призыв Госсекретаря США Майка Помпео войти в альянс против Пекина. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что интеграционное объединение направлено на развитие отношений добрососедства. Важно, чтобы в союзе страны получали взаимную выгоду. Пресс-секретарь добавил, что Китай – это союзник и партнер. И России важно развивать с Пекином отношения особого партнерского характера.

Ранее мы сообщили, что Трамп возмутился превращением собора Святой Софии в мечеть.

Видео: Bloomberg QuickTake News

Теги: дмитрий песков, китай, майк помпео, россия, сша
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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