Трамп возмутился превращением собора Святой Софии в мечеть

Трамп остался недоволен решением Эрдогана.

Стало известно, как президент США отреагировал на превращение собора Святой Софии в мечеть. Об этом сообщило Афинское агентство новостей АМНА.

На встрече с архиепископом Америки Константинопольской православной церкви Элпидофором американский лидер Дональд Трамп высказал свое недовольство решением президента Турции. Он был очень раздражен и выразил свою обеспокоенность вопросом защиты прав человека. В первую очередь, его интересовали религиозные свободы меньшинств в Турции. Сообщается, что Трамп объявил себя сторонником Вселенского патриархата и лично патриарха Варфоломея. В рамках встречи он подчеркнул, что немедленно приступит к "необходимым вмешательствам".

Ранее мы сообщили, что в городах Дальнего Востока начались митинги в поддержку Фургала.

Видео: ReligionForBreakfast