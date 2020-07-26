В городах Дальнего Востока начались митинги в поддержку Фургала

Сбор людей состоялся на площади имени Ленина у здания краевого правительства.

В городах Дальнего Востока начались митинги в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом передает корреспондент ТАСС.

Участники митинга взяли с собой плакаты и флаги. Они скандируют лозунги в поддержку бывшего главы региона. Также немногочисленные акции в поддержку экс-губернатора начались на центральной площади Владивостока. Агентство пока не сообщает точное количество участников. В Хабаровском крае акции протеста продолжаются с 11 июля. Как правило люди приходили на митинги по субботам – 11 и 18 июля.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста главы Хабаровского края. Российский лидер утратил к нему доверие. Врио губернатора назначен председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

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Видео: RusNews