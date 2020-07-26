Специалисты советуют отказаться от продуктов с высоким содержанием железа, а также добавить в рацион фрукты и овощи.

Стало известно, какие продукты сохраняют молодость кожи. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на ученого из Ашеровского института, доктора Рупи Ожла.

Ученые полагают, что нужно отказаться от пищи с высоким содержанием железа. В первую очередь речь идет о красном мясе (говядина, баранина). Дело в том, что такие продукты приводят к резким возрастным изменениям. Нужно добавить в рацион продукты, которые богаты антиоксидантами, коллагеном и минералами. Они способствуют омолаживанию организма и налаживают его работу. Растительные вещества можно найти в овощах и фруктах. За счет них сокращаются повреждения клеток. Специалисты советуют употреблять еду с высоким содержанием волокон и цельной необработанной пищи.

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