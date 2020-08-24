Гражданин России подозревается Веной в промышленном шпионаже.

Австрия высылает российского дипломата. Об этом журналистам ТАСС сообщил собственный источник во внешнеполитическом ведомстве. Иностранцы считают, что действия гражданина РФ противоречат Венской конвенции.

Я могу подтвердить, что будет выслан российский дипломат. Его поведение противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях Клаудиа Тюрчер, официальный представитель МИД Австрии

Напомним, что утром 24 августа местное издание Kronen Zeitung сообщило, что МИД Австрии впервые объявил российского дипломата персоной нон грата. Гражданин РФ должен будет покинуть страну до первого сентября. Вена подозревает дипломата в промышленном шпионаже.

Норвегия высылает российского дипломата после шпионского скандала.