Дипломат признан персоной нон грата.

Норвегия высылает российского дипломата после шпионского скандала. Об этом сообщили местные журналисты с телекомпании Эн-эр-ко со ссылкой на внешнеполитическое ведомство. Чиновники из МИД рассказали, что гражданин РФ будет отправлен домой из-за "шпионского скандала". Власти страны в Осло арестовали норвежца, который подозревается в передаче государственной тайны российской разведке. В СМИ уточнили, что 50-летний мужчина встречался с россиянином, имеющим дипломатический иммунитет.

Мы сообщили послу РФ о том, что сотрудник российского посольства является персоной нон грата и его попросят покинуть Норвегию сообщение МИД Норвегии

Чиновники уточнили, что высылаемый российский гражданин совершил действия, которые не соответствуют его профессиональному статусу.

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